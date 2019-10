EU-topman Tusk niet overtuigd door brexit-voorstel Johnson

Met Johnsons plan zou er dan alsnog een harde grens komen tussen Ierland en Noord-Ierland, waarmee de zogenoemde backstop van tafel is. En juist die backstop is het grootste twistpunt in de brexit-onderhandelingen.

Johnson presenteerde zijn plannen gisteren op het partijcongres van de Conservatieven in Manchester. Manfred Weber, die als fractievoorzitter van de christendemocraten de grootste partij in het Europees Parlement vertegenwoordigt, noemt het voorstel van Johnson daarom niet serieus. Volgens Weber is Johnsons plan vooral bedoeld om de eigen achterban tevreden te stellen.