'Ontsnapte tbs'er probeert te onderhandelen over terugkeer'

De ontsnapte tbs'er Ronald van Zwam eist dat twee medewerkers van de Nijmeegse Pompekliniek aftreden. Zolang dat niet gebeurt blijft hij ondergedoken, meldt Omroep Gelderland op basis van e-mailcontact met de man.

De 40-jarige is voortvluchtig sinds hij afgelopen vrijdag ontsnapte tijdens een begeleid verlof. Volgens de tbs'er is er sprake van misstanden bij de kliniek, schrijft Omroep Gelderland. Hij zou nauwelijks therapie krijgen en voelt zich naar eigen zeggen besodemieterd door het personeel.

Van Zwam wil dat de directeur patiëntenzorg en de behandelcoördinator aftreden. Pas dan komt hij naar eigen zeggen terug. De Pompekliniek zegt niet in te gaan op de eisen van de tbs'er.

De advocaat van de tbs'er herkent de specifieke klachten van zijn cliënt in de e-mails. Volgens de regionale omroep komen de details en namen uit het contact overeen met Van Zwams dossier.

De man kreeg in 2014 tbs met dwangverpleging. Hij had ontuchtige handelingen bij minderjarigen verricht. Via internet had hij contact met ze gezocht.

'Gesjoemel'

Het nieuws komt op het moment dat een andere tbs-kliniek negatief in de schijnwerpers staat. Op basis van anonieme medewerkers meldde De Telegraaf dat er gesjoemeld wordt met het doorgeven van incidenten in de tbs-kliniek Boschoord in Drenthe.

Zo zouden incidenten bewust klein worden gehouden. Volgens een medewerker gaat het daarbij ook om zware voorvallen zoals steekpartijen of ernstige bedreiging van personeel.