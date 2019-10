'Tbs-kliniek Boschoord sjoemelt met registratie incidenten'

De achterliggende reden zou volgens twee medewerkers een financiële kwestie zijn. Klinieken krijgen een boete als een tbs'er langer dan acht jaar wordt behandeld. "Het gaat louter om geld. Een kliniek wil voldoen aan de achtjaars-eis. Ook daarom worden incidenten onder de pet gehouden want die kunnen ervoor zorgen dat de behandelperiode langer wordt. Met dit systeem creëer je een voedingsbodem voor doofpotsituaties."

Zorgverlener Trajectum, waaronder Boschoord valt, zegt in De Telegraaf dat het bedrijf de landelijke richtlijnen volgt rond het melden van incidenten. "We zijn ontsteld over het beeld dat wordt geschetst dat doelbewust, vanuit financiële overwegingen, zou worden ingegrepen in de behandelingen van cliënten." Een woordvoerder was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

Krapte op de arbeidsmarkt

Vorige maand sloeg het personeel van de kliniek al alarm over de "ongelooflijk onveilige situatie" in Boschoord. Dat zou komen door structurele onderbezetting en de inzet van tijdelijke krachten. Trajectum stelde toen dat het te maken heeft met krapte op de arbeidsmarkt. Wel was het ziekteverzuim gedaald, maar dat was niet duidelijk aan het personeel gecommuniceerd.

In Hoeve Boschoord verblijven mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Er zitten ook cliënten met tbs, van wie een aantal niet buiten de muren van de instelling komt.

De kliniek werd eind 2017 onder verscherpt toezicht geplaatst. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren er allerlei structurele tekortkomingen, waardoor de kwaliteit van de zorg en veiligheid gevaar liepen. Vorig jaar zomer werd het verscherpt toezicht opgeheven.