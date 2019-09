Medewerkers Drentse tbs-kliniek leggen werk neer om personeelstekort

Personeel van tbs-kliniek Hoeve Boschoord heeft vanochtend het werk enige tijd neergelegd voor crisisoverleg met de directie. Het personeel maakt zich zorgen over de veiligheid in de kliniek van zorginstelling Trajectum.

In Hoeve Boschoord verblijven mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Er zitten ook cliƫnten met tbs, waarvan een aantal niet buiten de muren van de instelling komt.

Het rommelt al jaren bij de instelling, meldt RTV Drenthe. Medewerkers op de woongroepen voerden samen met de vakbonden eerder al actie voor meer personeel. Door structurele onderbezetting en de inzet van tijdelijke krachten is volgens de medewerkers een "ongelooflijk onveilige situatie" ontstaan. Dat staat in een brandbrief van het personeel aan de directie, die is toegespeeld aan De Telegraaf.

Incidenten

Hoeve Boschoord kwam eerder in het nieuws door een sociotherapeut die een meisje van 16 jaar aanbood voor seks. De man werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een 39-jarige bewoner werd begin 2019 veroordeeld voor het tonen van zijn geslachtsdeel aan een medewerkster.