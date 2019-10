Politie voorziet problemen bij handhaven lokale vuurwerkverboden

Korpschef Erik Akerboom schrijft in een brief aan Tweede Kamerleden dat hij problemen voorziet bij de handhaving van lokale vuurwerkverboden. "Handhaving van de openbare orde wordt voor mijn mensen een stuk complexer", staat volgens De Telegraaf in de brief.

Hij wijst op de wirwar aan lokale knalverboden. Gemeenten voeren deze in voor de veiligheid. Zo kwam Rotterdam met een chaotische kaart vol vuurwerkvrije en -vriendelijke gebieden. Volgens de korpschef werkt dit averechts; hij betwijfelt of de jaarwisseling zo veiliger wordt.

Akerboom schrijft in de brief dat maatregelen die nu worden genomen niet voldoende zijn om zijn agenten te beschermen tegen de risico's die de jaarwisseling met zich meebrengt.

Lappendeken

In juli vroeg de korpschef zich ook al af of de jaarwisseling veiliger wordt. Hij stelde dat de handhaving heel moeilijk wordt met deze "lappendeken aan maatregelen".

De politie had gehoopt op een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, maar dat is er niet gekomen. Agenten krijgen jaarlijks met honderden incidenten te maken. "Politiemensen hebben te maken met een grote groep mensen die alcohol of drugs op heeft, en vuurwerk in de hand", zei Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond eerder.

Gisteren ontvingen Kamerleden en fractievoorzitters de brief van Akerboom. Morgen wordt er over het onderwerp gedebatteerd.