Politie gaat 2020 in met geavanceerde oordoppen

De politie gaat voor de komende jaarwisseling oordoppen aanschaffen voor de 21.000 agenten die dan moeten werken. De geavanceerde gehoorbeschermingssets worden voor iedere agent op maat gemaakt en moeten oorsuizen en gehoorbeschadiging voorkomen. "Oud en Nieuw lijkt nog ver weg", zegt korpschef Akerboom, "maar we moeten direct met elkaar aan de slag om dit op tijd te realiseren".

Met de oordoppen wil de politie agenten zo veilig mogelijk hun werk laten doen. Akerboom zag zich naar eigen zeggen genoodzaakt om deze maatregel te nemen. Volgens hem is het maar zeer de vraag of de maatregelen die het kabinet neemt "daadwerkelijk bijdragen aan een veiliger verloop van de jaarwisseling".

Vuurwerkverbod

De politie had gehoopt op een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, maar dat komt er niet. Wel gaat het kabinet het zwaarste consumentenvuurwerk verbieden, zoals ratelbanden en Chinese rollen. Die vormen maar een klein deel van de totale vuurwerkmarkt. Verder mogen gemeenten zelf vuurwerkvrije zones aanwijzen.

Korpschef Akerboom noemde die maatregelen eerder al teleurstellend. Hij vraagt zich af of de jaarwisseling hierdoor veiliger wordt. Ook stelt hij dat de handhaving heel moeilijk wordt met deze "lappendeken aan maatregelen".

Veilig

Volgens de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie, Rob den Besten, zijn anderen nu aan zet om te voorkomen dat knalvuurwerk en vuurpijlen in de winkels komen te liggen. Hij vindt dat de politie in ieder geval heeft gedaan "wat we konden om de collega's zo veilig mogelijk te laten werken". De ondernemingsraad zet zich al sinds 2017 in voor gehoorbescherming voor agenten.

De politie start binnenkort met de inkoop van de gehoorbeschermingssets. Agenten kunnen die ook inzetten bij andere grote evenementen.