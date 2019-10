Een woordvoerder van Albert Heijn laat weten dat de vleeswarenverkoop bij hen vrijdag juist steeg. De supermarkt verkoopt, anders dan concurrent Jumbo, relatief weinig producten afkomstig uit de Aalsmeerse Offerman-fabriek. "Het gaat bij ons alleen om zeven producten van Wahid. Toen wij vrijdagavond hoorden dat deze producten werden teruggeroepen hebben we die direct uit de schappen gehaald." Albert Heijn verzuimde overigens om daar actief melding van te maken; pas zondag werden die artikelen teruggeroepen.

Groothandel Sligro is zowel met Offerman als met andere producenten in gesprek over de aanlevering van vervangende vleeswaren. "Het aanbod is geen probleem want er zijn genoeg andere leveranciers, maar het probleem zit hem vooral in de verpakking. Klanten kunnen nu bijvoorbeeld een verpakking van 500 gram ham krijgen, terwijl ze normaal twee plakjes bestellen", zegt het bedrijf.

Een woordvoerder zegt dat hoewel de invloed van de terugroepactie op de sector vrij groot is, Sligro zelf geen acute problemen ondervindt. "Wij leveren vooral aan cateraars. Het is dan nu even geen broodje ham, maar een broodje kaas."

9000 locaties

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ondertussen druk met het in kaart brengen van de verspreiding van de producten van Offerman. Tot gisteravond waren zo'n 9000 locaties in beeld.

Ook wordt gecontroleerd of winkels en instellingen daadwerkelijk de teruggeroepen producten niet meer serveren of aanbieden. "Hier en daar komen we nog wel wat tegen", laat een woordvoerder weten.

De toezichthouder zegt nog geen volledig inzicht te hebben in de hoeveelheid producten die nog werden gevonden of de verkopers of instellingen waar dit gebeurde. Die onderzoeken zijn nog gaande. "Vandaag gaan er weer allerlei inspecteurs op pad om te kijken of er nog ergens mogelijk besmette vleeswaren worden aangeboden."