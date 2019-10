Onrust onder zwangeren, NVWA 'komt hier en daar nog mogelijk besmet vlees tegen'

Joyce Marchetti (39 weken zwanger) heeft geen symptomen, maar belde wel met haar verloskundige. "Ik wilde navragen hoe zij hiermee omgaan en of ik eventueel langs moest komen. Maar ze kunnen niets checken."

Marchetti bekeek de lijst met mogelijk besmette vleeswaren en was er in eerste instantie van overtuigd dat ze van een product gegeten had. "Later bedacht ik dat ik een versie had gegeten die vers gesneden wordt in de winkel. Die zou niet besmet moeten zijn, maar weten ze zeker dat het niet uit dezelfde fabriek komt? Het is ook onduidelijk hoe lang deze uitbraak al speelt."

9000 locaties in beeld

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is bezig met een groot traceerbaarheidsonderzoek en verwacht daar zeker nog een aantal dagen mee bezig te zijn. Er wordt in kaart gebracht waar de mogelijk besmette vleeswaren van de firma Offerman uit Aalsmeer terechtgekomen zijn. Voor zover dat nog niet is gebeurd, worden de vleeswaren uit de handel gehaald. "We kwamen hier en daar nog wel wat tegen", zegt een woordvoerder.

Het vernietigen van vleeswaren bij de fabriek en het terughalen van de producten uit supermarkten is redelijk overzichtelijk, stelt de NVWA. Het opsporen van vleeswaren die bij groothandels Sligro, Bidfood en Versunie lagen is een stuk ingewikkelder.

"Die hebben heel veel verschillende afnemers. We hebben op dit moment in totaal 9000 locaties in beeld waar mogelijk besmet vlees zou kunnen zijn verkocht of geserveerd en dat worden er nog meer." Daaronder zijn de verschillende filialen van supermarkten, maar ook zorginstellingen en kinderdagverblijven. Eerder werd bekend dat besmette vleeswaren in bedrijfskantines en vliegtuigmaaltijden zijn beland.

Het Openbaar Ministerie houdt de zaak in de gaten, om te bepalen of er een strafrechtelijk onderzoek moet komen naar de listeria-uitbraak. "Het is in een dergelijke situatie gebruikelijk om mee te kijken", aldus de woordvoerder.