Offerman roept alle gesneden vleeswaar terug

Vleesfabrikant Offerman heeft ook het restant van gesneden vleeswaar teruggeroepen dat in de met listeria besmette fabriek in Aalsmeer was gesneden en verpakt.

Gisteravond werden al honderden verschillende soorten vleeswaar teruggeroepen vanwege een mogelijke besmetting. Vandaag kwam het RIVM met informatie dat er ook doden in verband worden gebracht met producten uit de fabriek in Aalsmeer.

Minister Bruins voor Medische Zorg meldde vandaag aan de Kamer dat is afgesproken dat Offerman alle producten waarin listeria kan groeien terughaalt. Het gaat om meer dan 300.000 kilo aan vleeswaren.

Maatregelen

Bruins noemt de situatie bij het bedrijf in de Kamerbrief ernstig. Ook schrijft hij dat de voedsel- en warenautoriteit NVWA een aantal zeer stringente maatregelen heeft opgelegd. Zo moet Offerman de reiniging en het desinfecteren sterk verbeteren, moeten controles worden geïnventariseerd en is er een productiestop bij de vleeswarensnijderij in Aalsmeer.

Bruins zegt dat Aalsmeer pas weer (gedeeltelijk) open kan als er voldoende garanties zijn dat er veilig geproduceerd kan worden.