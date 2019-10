Honderden vacatures voor anti-witwasafdelingen banken: 'Recruiters benaderen je vaak'

Het UWV ziet dat er meestal gevraagd wordt naar personeel met een universitaire of hbo-opleiding in bedrijfseconomie of rechten. Maar ook criminologen en historici worden specifiek gevraagd in vacatureteksten. Die brede vraag herkent Duijs. "Wij zoeken vooral mensen met analytisch vermogen. Dat kunnen ook mensen zijn met een opleiding geschiedenis, antropologie of religiewetenschappen."

Ook compliance analisten zelf merken dat er veel vraag is naar hun diensten. "Je merkt het vooral op LinkedIn, daar word je heel vaak benaderd door recruiters", zegt een analist bij de Volksbank. "Op een gegeven moment moet je gewoon kiezen bij welke bank je het liefst wilt werken."

Een analist in opleiding bij Partner in Compliance is zelf benaderd via LinkedIn en merkt ook dat hard wordt gezocht naar nieuwe mensen. "Vrienden van mij die net zijn afgestudeerd in verschillende richtingen worden aangesproken door meerdere compliance-bureaus."

Omscholing als oplossing

Vooral voor junior functies is vaak geen ervaring nodig. "De banken werken met bakken jong afgestudeerden via uitzendbureaus", zegt Nora de Groot, directeur van recruitmentbedrijf voor banken en financiële instellingen Total Solutions. "Ervaren mensen zijn bijna niet meer te vinden." Een oplossing zou zijn om meer ervaren administratieve ex-bankmedewerkers van andere afdelingen om te scholen, denkt De Groot.

ABN Amro heeft een speciale Detecting Financial Crime Academy opgezet om bankmedewerkers van andere afdelingen om te scholen. Daarnaast heeft de bank de anti-witwasafdelingen verspreid over het land om de vacatures makkelijker in te vullen.

Banken zouden graag meer willen samenwerken, nationaal en internationaal. Privacyregels en per EU-lidstaat verschillend toezicht maakt dat nu nog lastig.