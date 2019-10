De stikstofcrisis, hoe heeft de politiek het zo ver laten komen?

De stikstofcrisis is sinds kort een veelbesproken onderwerp. Maar het probleem is zo oud, dat je het een crisis in slow motion zou kunnen noemen. En politici hadden het kunnen zien aankomen. Of: ze zagen het aankomen en hoopten er maar het beste van.

De oorsprong van de stikstofcrisis ligt namelijk in goede bedoelingen. Nederland heeft vanaf eind jaren 70 handtekeningen gezet onder verschillende Europese afspraken om de natuur te beschermen. Hierdoor kon er in de buurt van de beschermde Natura 2000-gebieden vaak niet worden gebouwd. Ook de aanleg van snelwegen en de uitbreiding van agrarische bedrijven was lastig.

Het kabinet-Balkenende IV (CDA, PvdA en ChristenUnie) probeerde Nederland uit de financiële crisis van 2008 te halen, onder meer door bouwprojecten versneld door te voeren. Maar de natuurbeschermingsregels stonden dat in de weg. Daar moest dus een oplossing voor verzonnen worden.

Er volgde een politieke route van tien jaar, die ons bracht bij de stikstofcrisis van vandaag.