Politiek over advies: van 'begin van een uitweg' tot 'revolutionair'

Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel maatregelen neemt om de stikstofuitstoot terug te dringen. De politiek reageert hiermee op het vandaag gepresenteerde advies van de commissie-Remkes om de natuur te herstellen. De commissie zegt dat de maximumsnelheid op sommige rijks- en provinciale wegen zo snel mogelijk omlaag moet. Ook vindt de commissie dat boerenbedrijven gericht moeten worden uitgekocht.

Scherpe keuzes

GroenLinks-leider Klaver reageert verheugd. Hij spreekt over een "revolutionair advies" en wil dat het kabinet dit snel uitvoert. "Het kabinet heeft geen enkele reden meer om te wachten. Het is tijd voor actie."

Ook D66-leider Jetten vindt dat Nederland "geen dag langer" kan wachten. "D66 wil de natuur beschermen én huizen bouwen. Maar dan is het nu tijd voor scherpe keuzes. De politiek is aan zet." De PvdA wil eveneens dat het kabinet "vol aan de bak gaat en de portemonnee stevig trekt". De SP vult aan: "Actie is nu noodzakelijk."

Geen kaasschaaf

Ook regeringspartij CDA wil dat het kabinet zo snel mogelijk met een reactie komt, ook om bijvoorbeeld boeren duidelijkheid te geven wat er met hun bedrijf gaat gebeuren. CDA-Kamerlid Geurts is blij dat het kabinet niet heeft gekozen voor "generieke" maatregelen, maar vindt dat er regionaal gekeken moet worden of boeren weg moeten of de maximumsnelheid omlaag moet. "Er wordt geen kaasschaaf over Nederland gehaald."

De ChristenUnie noemt het rapport duidelijk. "Het is goed onderbouwd en wat mij betreft richtinggevend", zegt CU-Kamerlid Dik-Faber. "Het spoort ons aan om duidelijke keuzes te maken als we onze natuur willen behouden en dat willen we."

Begin van een uitweg

Regeringspartij VVD is voorzichtiger met het omarmen van de voorstellen, en benadrukt dat het kabinet nog veel keuzes moet maken door concreet te zeggen op welke weg de snelheid omlaag moet of dat een boerenbedrijf moet verdwijnen. "Ik waak ervoor om te zeggen dat we dit gaan doen", zegt VVD-Kamerlid Harbers. "We moeten heel gericht kijken waar het knelt. Dit is een begin van een uitweg."