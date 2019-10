Minister begrijpt kritiek korpschef: 'Drugscriminaliteit was onderbelicht'

Klopt het dat er een zigzagbeleid wordt gevoerd?

Ja, dat klopt in die zin dat er vaak politieke keuzes gemaakt, die haaks lijken te staan op eerdere keuzes. Dat komt doordat er om de vier jaar een nieuw kabinet wordt gevormd, met een eigen politieke kleur, dat weer anders tegen dingen aankijkt. Maar het heeft ook alles te maken met de tijd waarin we we leven.

Eind 2013 werkten er ruim 61.000 mensen bij de politie. In de jaren daarop werd er flink bezuinigd en moesten er 3.000 banen verdwijnen. Dat was ten tijde van de economische crisis. Het kabinet-Rutte II (VVD-PvdA) voelde zich gedwongen om niet alleen in het budget voor de politie te snijden, maar ook in dat voor bijvoorbeeld defensie, de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook in die sectoren hoor je nog regelmatig klachten over de ingrepen die toen zijn gedaan.

Premier Rutte zei in het debat na Prinsjesdag dit jaar dat Nederland de afgelopen acht jaar "door een van de zwaarste financieel-economische stormen na de Tweede Wereldoorlog zijn gegaan en dat we daar met z'n een prijs voor hebben betaald".