Positieve reacties op plan anti-drugseenheid, maar ‘het mag geen praatclub zijn’

Het plan van minister Grapperhaus om met een speciale brigade drugscriminaliteit in Nederland aan te pakken, roept positieve reacties op. Hoewel er nog veel onduidelijk is over het idee, is er behoefte aan een grensoverschrijdende aanpak van drugsbendes.

Grapperhaus wil dat er een brigade komt met gespecialiseerde kennis over drugscriminelen, die onder de Nationale Politie komt te vallen. De eenheid moet een belangrijke schakel worden tussen de digitale recherche en andere politiediensten in Nederland, Europol en de diensten in andere landen.

Voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs is blij met het voorstel. Zo'n brigade gaat helpen om criminele netwerken te ontmantelen, denkt hij. Momenteel wordt er bij de politie volgens hem te veel aandacht besteed aan de "uitvoerders in plaats van de grote boeven".

Dat vraagt om nieuwe aandacht en nieuwe technieken. ''Het kost tijd om de kopstukken te achterhalen. Nu is er nog te weinig ruimte voor rechercheurs om bijvoorbeeld te kijken naar geldstromen of de beveiliging van havens in Zuid-Amerika."

Ook burgemeester Paul Depla van Breda is voorstander van een anti-drugseenheid. Hij ziet dat de criminaliteit verandert en internationaler wordt. ''Willen we die industrie daadwerkelijk frustreren, dan is het belangrijk dat er op nationaal en internationaal niveau wordt gewerkt, in combinatie met de regionale partners."