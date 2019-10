Anti-regeringsprotest Irak breidt zich uit: minstens 7 doden bij rellen

Bij anti-regeringsprotesten in Irak zijn vandaag zeker zeven doden en tientallen gewonden gevallen. Veiligheidstroepen schoten in Bagdad en Nasiriyah op demonstranten en zetten waterkanonnen en traangas in om de betogers uit elkaar te jagen. Ook in andere steden liepen betogingen uit op confrontaties met ordetroepen.

De demonstranten gingen voor de tweede dag op rij de straat op. Het protest, gedreven door economische malaise, was georganiseerd via sociale media. De demonstranten eisen meer banen, betere openbare voorzieningen en een einde aan de corruptie in het land.

Het begon vreedzaam, maar dat veranderde na de inzet van ordetroepen. Gisteren vielen er al twee doden in Bagdad en in Nasiriyah, in het zuiden van het land,

Vandaag breidde het protest zich verder uit. Honderden zwaarbewapende agenten en pantservoertuigen werden ingezet in de straten van Bagdad om de toegangswegen naar het centraal gelegen Tahrirplein (Bevrijdingsplein) te versperren. Volgens bewoners waren sociale media als Facebook, Whatsapp en Twitter afgesloten.

Groepen betogers gingen desondanks de straat op. Ze staken banden en afvalcontainers in brand waardoor een dikke zwarte rook boven stad hing. Er was regelmatig geweervuur te horen.