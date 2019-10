Demonstraties Irak lopen uit de hand, twee doden

Bij rellen in het centrum van de Iraakse hoofdstad Bagdad is zeker een dode gevallen. Ook zijn er zo'n 200 gewonden, onder wie 40 agenten.

Duizenden mensen gingen gisteren in Bagdad en andere Iraakse steden de straat op. Ze demonstreerden tegen de hoge werkloosheid, corruptie en gebrekkige voorzieningen. Zo kampt het land geregeld met stroomstoringen.

In Bagdad sloeg de vlam in de pan toen enkele duizenden betogers afgingen op een brug naar de Groene Zone, een beveiligd gebied met overheidsgebouwen, hotels en ambassades. De politie zette traangas in en schoot in de lucht om de menigte uiteen te drijven. Later werd met scherp geschoten. De agenten werden zelf bekogeld met stenen.

Ook in de zuidelijke stad Nasiriyah viel een dode toen een demonstratie escaleerde. Daar raakten twintig mensen gewond.