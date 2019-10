Plasticvanger van The Ocean Cleanup verzamelt eerste plastic in zee

Het nieuwste prototype van de plasticvanger op zee van het Nederlandse initiatief The Ocean Cleanup werkt. Tussen de Amerikaanse eilandengroep Hawaï en de staat Californië, op zo'n 2000 kilometer uit de kust, is het eerste afval uit het water gevist. In tegenstelling tot oudere versies van het apparaat, die het plastic niet goed wisten vast te houden, lukt het met dit prototype wel.

De organisatie wist eerder wel plastic te vangen, maar door de golven in de oceaan dreef het plastic na een paar uur vaak weer in zee. "Het probleem was dat we het snelheidsverschil tussen plastic en het systeem niet onder controle kregen", zegt woordvoerder Joost Dubois. "Je hebt een serieus snelheidsverschil nodig om het plastic vast te houden."

Dat is nu wel gelukt door gebruik te maken van een zeeanker in de vorm van een parachute. Daardoor gaat de plasticvanger langzamer dan het plastic. Klein plastic afval dat zich snel in het water voortbeweegt, drijft nu ook de plasticvanger in. Tot grote verrassing van de initiatiefnemers blijven ook microplastics, van zo'n millimeter groot, hangen.