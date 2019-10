Deze boeren leggen uit waarom ze demonstreren: 'Ik zit muurvast door dit beleid'

Jan Dirk Bierema, Egbertjan Hilbrands en Leo de Vos reden alle drie met de trekker naar het Malieveld. Bierema is pluimveehouder en akkerbouwer in Groningen en heeft, zoals veel mensen zeggen, plofkippen. "Ik zou best willen investeren in Beter Leven, één of meerdere sterren. Dat levert mij ook minder stress op, want dat is makkelijker om te managen", vertelde hij. "Maar het is een grote investering waar de consument uiteindelijk niet voor wil betalen. Dus die investering verdien ik niet terug."

Hilbrands is biologische melkveehouder en komt uit Wezup. "Er wordt wel steeds geroepen dat mensen meer biologische producten willen, maar wij zien die markt eigenlijk niet groeien", zei hij. "Als consumenten in de supermarkt staan, kiezen ze toch nog steeds het goedkoopste. Maar tegelijkertijd worden boeren in het publieke debat wel weggezet als zij niet biologisch zijn. Landbouw neemt trouwens ook stikstof op, maar daar hoor je niks over. Er moeten meer feiten in het debat komen."

Bij aankomst in Den Haag moest schapenhouder De Vos zijn tractor naast de weg naar het Malieveld parkeren, omdat het verkeer vastliep. De Vos heeft tweehonderd melkschapen en komt uit Peize. Voor boeren die melkschapen houden, zijn minder regels. "Het is een nichemarkt. Daarom ben ik er ook mee begonnen."