Linkse oppositie eist snel maatregelen na nieuws over visserijfraude

Op 15 oktober staat al een debat gepland over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die verantwoordelijk is voor het toezicht in de visserijsector. De lijst met agendapunten is al lang, maar de visserijfraude zal zeker aan de orde komen, verwacht SP-Kamerlid Futselaar. Hij is verbaasd over de fraude, "maar tegelijkertijd ook niet, omdat we al zo vaak verhalen horen over tekortschietende handhaving bij de NVWA".

Hoofdpijndossier

Ook GroenLinks-Kamerlid Bromet toont zich kritisch over de toezichthouder. "De NVWA is een hoofdpijndossier." De oplossing van de fraude met scheepsmotoren ligt volgens haar in de tachograaf, een apparaat dat overschrijdingen van het maximale vermogen kan registreren. "Verplicht dat, en snel!"

In een reactie in het nieuws over de visserijfraude heeft minister Schouten overigens al laten weten dat ze wil kijken naar andere vormen van controle, zoals met een tachograaf. Dat apparaat is in Nederland al een paar jaar geleden ontwikkeld, maar nooit verplicht gesteld.

Cowboys

Ook coalitiepartijen willen dat de minister krachtiger optreedt. D66-Kamerlid De Groot heeft een debat over de kwestie aangevraagd. "Het wordt tijd dat we de natuur serieus gaan beschermen, niet alleen ter land, maar ook ter zee."

VVD-Kamerlid Weverling spreekt van cowboygedrag: "Cowboys die met opgevoerde schepen de zee leegtrekken, beschadigen niet alleen onze kustlijn, maar benadelen ook de eerlijke vissers die zich netjes aan de wet houden." Hij vindt dat de overheid hiertegen moet optreden, niet alleen in Nederland, maar in de hele EU.