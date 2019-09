Nederland ziet fraude van kustvissers door de vingers

Ook kleinschalige garnalenvissers in Noord-Nederland worden door de fraude benadeeld. Zij haalden dertien jaar geleden al hun gelijk bij de rechter. Die sommeerde Nederland om beter te controleren of kustvissers zich aan de regels houden. Dat is niet gebeurd. Van 2012 tot nu waren er slechts 23 controles op een totale vloot van zo'n 300 schepen, blijkt uit gegevens van toezichthouder NVWA. Gemiddeld dus nog geen vier per jaar, die bovendien deels vooraf werden aangekondigd.

De NOS maakte een inventarisatie van de motoren die kustvissers gebruiken. Zo'n 40 van de 75 grootste Nederlandse kustvissers hebben motoren die vermogens kunnen leveren van 490 tot 740 pk. Die worden vervolgens afgesteld op 300 pk, zodat ze aan de regels voldoen.

Maar die begrenzing wordt daarna vaak ongedaan gemaakt, blijkt uit tientallen gesprekken die de NOS de afgelopen maanden voerde met betrokkenen. De meesten willen niet met naam in de media, omdat ze vrezen dat ze daarna in de kleine visserijwereld met de nek worden aangekeken.

Motoren makkelijk op te voeren

"Het is niet moeilijk om motoren weer op te voeren", bevestigt Mark Pecqueur, motorspecialist van de Vlaamse Hogeschool Thomas More. "Bij oudere motoren hoef je de brandstoftoevoer maar te verhogen en er is veel meer vermogen uit zo'n motor te halen. Nieuwere motoren kunnen nog makkelijker worden gemanipuleerd: in de software."

Het feit dat vissers de grote motoren plaatsen is al een sterke aanwijzing voor fraude, zegt Pecqueur. "Iemand die zo'n grote motor in zijn schip plaatst is niet van plan om te varen met 300 pk. Die motor heeft een veel slechter rendement en je zult dus om die 300 pk te leveren meer brandstof moeten gebruiken."

Het verbaast hem dat controles vooraf worden aangekondigd. "Dat is hetzelfde als de politie die 5 kilometer van tevoren aankondigt dat er een alcoholcontrole komt. Dat slaat nergens op."

Wie tijdens zo'n zeldzame controle gepakt wordt, kan strenge straffen ook nog eens ontlopen doordat verschillende toezichthouders naar elkaar wijzen. Uit documenten die de NOS in handen heeft blijkt dat in 2012 een schip uit Arnemuiden gepakt werd met een te krachtige motor aan boord. De NVWA verwees de zaak door naar de Inspectie Leefomgeving en Transport. Die zegt desgevraagd tegen de NOS dat de melding niet is ontvangen en dat er dus nooit iets is gebeurd. Het schip vaart volgens het Visserij-jaarboek zeven jaar later nog steeds met dezelfde motor.