Hoe Nederland visserij-fraude wel doorhad, maar niets deed

De Wageningen Universiteit schrijft er in de jaren daarna drie rapporten over. De zwakke punten in het systeem zijn makkelijk te vinden. De vissers die de regels zelf moeten controleren, zien het nut er bijvoorbeeld helemaal niet van in. "De regeling slaat helemaal nergens op. 300 pk is veel te weinig om te kunnen vissen," zegt één van hen.

Vissers wordt bovendien gevraagd om hun buurman, vriend of collega te verraden.

Het gevolg laat zich raden: na vijf jaar van zelfcontroles is er geen enkele boete uitgedeeld. Dat is een probleem, want de controles zouden worden gefinancierd uit de geïnde boetes. In 2011 sterft het systeem een stille dood.

De NVWA controleert in die tijd ook amper. In 2009 slechts één keer op een vloot van meer dan 300 schepen. Een jaar later blijken 12 van de 15 gecontroleerde schepen in overtreding. Toch komt men niet in actie.

Moeten we die wet wel uitvoeren?

Het is 2011 en staatssecretaris Bleker kiest partij. "Vissers zitten elkaar op een onbehoorlijke manier dwars. De kleintjes die het netjes doen wordt zo het brood uit de mond gestoten." In de visserswereld bestaat een sterke tegenstelling tussen het noorden en het zuiden, waarbij voor noordelingen het zuiden al rond Urk begint. Groninger Bleker krijgt van de noordelijke vissers het probleem uitgelegd en wil het aanpakken.

Ambtenaren en vissers moeten van hem samen rond de tafel om nieuwe regels op te stellen. Maar die zien dat in eerste instantie nauwelijks zitten, blijkt uit de notulen van de vergaderingen die de NOS in handen heeft.

Volgens de NVWA en de visserij-organisaties is het probleem beperkt en controleren duur. Aan juristen wordt zelfs gevraagd of de Europese wet wel moet worden uitgevoerd. De Inspectie is kritischer, maar krijgt pas steun na een rapport van het Duitse certificeringsbureau Schlott. Dat wordt gevraagd om op vier Nederlandse schepen het motorvermogen zo hard mogelijk te manipuleren. Dat lukt. Eén van de schepen overschrijdt maar liefst drie keer de norm.