Vertraagd, bezongen, uitgelachen, maar vandaag rijdt de Hoekse Lijn

Dat het project zoveel langer heeft geduurd, komt vooral door een slechte planning en constant terugkerende problemen met de software. En dat is ook terug te zien in de kosten. Oorspronkelijk was de ombouw begroot op ongeveer 370 miljoen euro. Inmiddels is dat bedrag met minimaal 90 miljoen euro opgelopen.

In de plaatsen langs het traject is de vertraging een doorn in het oog. Zoals bij het Geuzencollege in Vlaardingen met een locatie vlak naast een van de stations.

Lachen

"Elk jaar vertelden we ouders tijdens een voorlichtingsavond dat de lijn binnenkort echt ging rijden. Maar dat werd na een tijdje toch een verhaal waarbij mensen in de lach schoten", vertelt directeur Theo Werner. Hij is blij dat de lijn nu eindelijk gaat rijden: "Nu moeten veel leerlingen met de bus en de fiets een heel omslachtige route afleggen, dat hoeft straks niet meer".

Een Vlaardingse zangeres maakte zelfs een lied over de Hoekse Lijn, waarin ze het drama bezingt: "Op de metro, het had zo anders kunnen zijn. Op de metro, we hebben nu ook zelfs geen trein." Het lied werd een bescheiden hit in de regio.