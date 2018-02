Rotterdamse wethouder stapt op vanwege debacle Hoekse Lijn

De Rotterdamse D66-wethouder Pex Langenberg is opgestapt. Zijn positie was onhoudbaar geworden door het debacle met de Hoekse Lijn. De ombouw van de spoor- naar metrolijn duurt veel langer en kost veel meer dan gepland. Langenberg wordt verweten dat hij niet op tijd heeft ingegrepen en de raad niet op tijd heeft geïnformeerd.

In april vorig jaar werd begonnen met de ombouw van de spoorlijn tussen Hoek van Holland en Rotterdam. Aanvankelijk was de bedoeling dat de metrolijn in september zou worden geopend. Dat bleek onhaalbaar. Ook een nieuwe streefdatum in maart kon niet worden gehaald. Pas eind dit jaar wordt de lijn geopend, is nu de verwachting. Dat betekent een vertraging van 14 maanden.

90 miljoen

Het uitstel kost 90 miljoen euro extra. De gemeente Rotterdam neemt daarvan 35 miljoen voor haar rekening, de rest wordt gedeeld door OV-bedrijf RET en de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Een onderzoekscommissie van de gemeenteraad concludeerde vorige week dat het debacle met de Hoekse Lijn is veroorzaakt door een combinatie van onvoldoende regie en een gebrekkige organisatie en voorbereiding.

Raad te laat en verkeerd geïnformeerd

In december 2016 bleek al uit een audit dat de voorbereidingen voor het project niet op schema lagen. Toch werd vastgehouden aan een ombouwperiode van vijf maanden. In februari wist Langenberg hier al van, maar hij informeerde de gemeenteraad pas in juni.

En in oktober vorig jaar stuurde het college een brief aan de raad waarin wordt gesteld dat de metro op tijd zou gaan rijden, terwijl men al wist dat dit opnieuw onhaalbaar was. Daarmee zou de raad verkeerd zijn geïnformeerd.

"Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld, maar op sommige momenten had mijn reactie scherper kunnen zijn. Achteraf had ik kritischer moeten zijn", zei Langenberg in het debat over het debacle.

"Het onderzoeksrapport trekt stevige conclusies die ik niet op alle fronten deel maar waar ik als wethouder uiteindelijk wel verantwoordelijk voor ben. Daarom voel ik mij genoodzaakt mijn functie als wethouder neer te leggen."

Langenberg is de tweede Rotterdamse wethouder binnen een jaar die is opgestapt na kritiek op zijn functioneren. Leefbaar-wethouder Ronald Schneider moest vorig jaar weg vanwege fraude door een huurder van een gemeentelijk pand.