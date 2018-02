Debacle Hoekse Lijn bij Rotterdam door slechte regie en voorbereiding

De problemen bij de ombouw van de Hoekse Lijn zijn veroorzaakt door een combinatie van onvoldoende regie en coördinatie en een gebrekkige organisatie en voorbereiding. Dat concludeert een onderzoekscommissie van de Rotterdamse gemeenteraad.

Vorig jaar april moest de spoorlijn tussen Hoek van Holland en Rotterdam omgebouwd worden tot metrolijn. Dit ging volledig mis. Al snel werd duidelijk dat de gestelde deadline van vijf maanden niet gehaald zou worden. Ook de tweede uitgestelde datum, in december, werd niet gehaald.

90 miljoen extra kosten

De verbouwing van de metrolijn moet nu eind dit jaar af zijn. Door alle uitstel kost het project 90 miljoen euro extra. Hiervan moet de gemeente Rotterdam 35 miljoen euro betalen. Metropoolregio Rotterdam Den Haag en ov-bedrijf RET moeten ieder nog eens 27,5 miljoen euro bijleggen.

De onderzoekscommissie die het debacle de afgelopen twee maanden onderzocht is vernietigend over de projectorganisatie. De onderzoekscommissie stelt dat de aansturing van het project te wensen over liet en zeker niet voldeed aan de normen die de gemeente hanteert. Het gevolg was dat het bestuur onvoldoende grip had op het project. Ook liepen de voorbereidingen voor de ombouwoperatie volledig mis.

Verantwoordelijk wethouder

Verantwoordelijk D66-wethouder Pex Langenberg was vorig jaar februari al op de hoogte dat er geen goede planning was en dat de voorbereidende werkzaamheden niet op schema lagen. Toch werd vastgehouden aan de ombouwtijd van vijf maanden.

Maandag reageert het college van B&W op het rapport. Volgende week donderdag debatteert de gemeenteraad hierover. In de wandelgangen van het stadhuis wordt al gespeculeerd over het vertrek van Langenberg.