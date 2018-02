Akkoord over extra kosten voor ombouw Hoekse Lijn

Rotterdam heeft met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en openbaarvervoerbedrijf RET een akkoord gesloten over de 90 miljoen euro die de ombouw van de Hoekse Lijn extra gaat kosten. Rotterdam neemt 35 miljoen voor zijn rekening, de MRDH en de RET ieder 27,5 miljoen.

In december werd duidelijk dat de ombouw van de spoorlijn tot metrolijn veel langer duurt en meer gaat kosten dan aanvankelijk was begroot. De bedoeling was dat afgelopen najaar al de eerste metrostellen zouden rijden tussen Hoek van Holland en Rotterdam. Door allerlei tegenslagen is dat nu uitgesteld tot eind dit jaar. De extra kosten worden becijferd op 90 miljoen.

Concessie verlengd

De RET betaalt uit de eigen reserves 27,5 miljoen mee en mag daarvoor in ruil vier jaar langer het tram- en metrovervoer verzorgen in Rotterdam. De concessie die afliep in 2026, wordt verlengd tot 2030. Volgens de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg kan dat zonder dat aanbestedingsregels worden overschreden. "Juristen hebben dat uitgezocht", zegt Langenberg.

Ook voor de verlening van de metrolijn naar het strand van Hoek van Holland is een oplossing gevonden. De provincie Zuid-Holland betaalt 20 miljoen euro mee.

Aftreden?

Morgen wordt het resultaat van een onderzoek van de Rotterdamse raad naar de oorzaak van het debacle met de Hoekse Lijn gepresenteerd. Volgende week vergadert de gemeenteraad hierover tijdens het laatste debat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In de wandelgangen van het stadhuis wordt er ernstig rekening mee gehouden dat Langenberg vanwege het debacle zal moeten aftreden, omdat hij onvoldoende toezicht zou hebben gehouden op het project.