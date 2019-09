25 jaar na de ondergang van de Estonia: dat soort schepen nu echt veilig

En wat als er hier een schip verongelukt?

Volgens Edwin Granneman, woordvoerder van de kustwacht, is Nederland voorbereid op een evacuatie van een passagiersschip in nood. Er is drie keer op geoefend sinds 2009. Veerbootmaatschappijen stellen daarvoor steeds een schip beschikbaar. De laatste keer was in mei dit jaar, toen bij Hoek van Holland en de Tweede Maasvlakte werd geoefend hoe 400 mensen van een brandende veerboot moesten worden gehaald. "Het goede van zo'n oefening is dat we weer kijken met alle betrokken organisaties of we elkaar weten te vinden en of alle checklisten kloppen", zegt Granneman.

Iedereen werd gered bij de oefening, maar het kan altijd beter. Zo had de evacuatie met de helikopters wel wat sneller gekund, vonden de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ank Bijleveld (Defensie), die op het schip meekeken.

Helemaal feilloos verloopt een evacuatie sowieso zelden. "Je bent ook afhankelijk van de omstandigheden. Er zijn zoveel scenario's. is het dag? Is het nacht? is het mistig? Is het ver of vlak bij de kust?"

Als het probleem niet levensbedreigend is, kan het beter zijn de passagiers die geen hulp nodig hebben aan boord te laten. Dat bleek ook weer dit voorjaar toen bij Noorwegen het cruiseschip Sky in de problemen raakte in een storm. "Toen konden ze alleen maar met helikopters van het schip gehaald worden, want het was zulk slecht weer dat er geen reddingsboten gebruikt konden worden."

De helikopters moesten windstoten van 70 kilometer per uur trotseren, de golven kwamen tot 8 meter hoog. Toen het weer kalmer werd, werd gestopt met evacueren. "We zijn er juist op gericht evacuatie te voorkomen en te zorgen dat een schip veilig een haven kan inlopen. Omdat je eigenlijk het liefst zo lang mogelijk mensen aan boord wil houden."