Rampenoefening bij 'brandende' veerboot op volle zee

Helikopters vliegen af en aan, reddingsboten kiezen het ruime sop en de brandweer zet blusvaartuigen in. Bij Hoek van Holland en de Tweede Maasvlakte wordt op volle zee de evacuatie van 400 passagiers van een brandende veerboot geoefend. Tegelijkertijd moet de veerboot worden 'geblust'.

"Hier leer je enorm veel van, bijvoorbeeld qua communicatie", zegt Edwin Zegers van de KNRM tegen RTV Rijnmond. "Uit de oefening komen leerpunten en als er dan echt wat aan de hand is, gaat het goed."

Het is een grote ramp die voor de oefening LIVEX in scène is gezet. Tijdens de oefening doen de hulpdiensten alsof de ferry een aanvaring heeft gehad. Daardoor is brand ontstaan. De kapitein van de veerboot heeft om assistentie gevraagd en daar reageren de hulpdiensten op. Zo is een speciaal brandweerteam ingevlogen dat getraind is in het blussen van branden op schepen.

Glijbaan

De 400 figuranten op de boot worden geëvacueerd. De meesten gaan met een 'glijbaan' van zo'n vijftien meter lang naar reddingsvlotten. Met schepen en reddingsboten worden ze aan wal gebracht. Vandaar gaat het per helikopters naar Rotterdam The Hague Airport.

Aanleiding voor de oefening is het op drift raken van het cruiseschip Viking Sky op zaterdag 23 maart. Dat schip raakte voor de westkust van Noorwegen in de problemen, toen de motoren uitvielen en de Viking Sky vrijwel stuurloos richting de rotsen dreef. De Noren startten in allerijl een evacuatie. 460 van de 1373 opvarenden werden van het schip gehaald voordat het lukte om de motoren weer op te starten. Tientallen opvarenden raakten gewond.

Overlast

Aan de oefening in Nederland doen vandaag behalve de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij ook de kustwacht, Veiligheidsregio Rijnmond, P&O Ferries en het Havenbedrijf Rotterdam mee. De initiatiefnemers willen vooral weten of de hulpverleners doelmatig samenwerken. Overlast is niet te voorkomen, zegt de Kustwacht: de helikopters vliegen voor een deel over bewoond gebied.