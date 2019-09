Klokkenluider VS: advocaten wilden transcript verbergen

Advocaten in het Witte Huis hebben geprobeerd om een gevoelig gesprek tussen president Trump en zijn Oekraïense collega geheim te houden. Dat staat in de klacht van de Amerikaanse klokkenluider die nu openbaar is gemaakt. Vanochtend kreeg een speciale commissie het document al te zien en nu heeft de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden het stuk online gezet.

Het gaat in de VS al dagenlang over de beschuldigingen van de klokkenluider, die met de brief aandacht wilde vragen voor het gesprek tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky. Volgens de klokkenluider misbruikte Trump zijn macht als president om Joe Biden tegen te werken. Biden is een van Trumps Democratische uitdagers bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Veel inhoudelijke details uit de klacht tegen Trump waren al uitgelekt. Gisteren maakte het Witte Huis een gespreksverslag van het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky openbaar. Daaruit bleek inderdaad wat al een tijd gonsde; dat Trump zijn Oekraïense collega aanmoedigt om een onderzoek te starten naar Biden. Die zou op zijn beurt een onderzoek naar het gasbedrijf waar zijn zoon in het bestuur zat, hebben willen tegenhouden en dat moest volgens Trump maar eens naar buiten komen.

De klokkenluider zegt in het nu gepubliceerde document dat hij van meerdere overheidsfunctionarissen informatie heeft gekregen dat Trump zijn macht misbruikt om hulp uit het buitenland te krijgen voor de verkiezingen. "Trumps persoonlijke advocaat Rudolph Giuliani is hierbij een belangrijk figuur. Ook minister Barr van Justitie zou hierbij betrokken zijn", aldus de klokkenluider.

Poging om transcript te verbergen

Ook gaat hij in op de verwoede pogingen van hooggeplaatste medewerkers van het Witte Huis om het woordelijke transcript van het gesprek geheim te houden. Ze zouden onder druk van advocaten het transcript uit het computersysteem hebben gehaald en in een ander systeem hebben geplaatst, dat bedoeld is voor heel gevoelige informatie.

De identiteit van de klokkenluider is niet bekend. Het hoofd van de nationale inlichtingendienst, Joseph Maguire, noemt de klacht ongekend en zegt dat de klokkenluider in goed vertrouwen handelde. Eerder noemde president Trump hem een verrader.