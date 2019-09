'Overduidelijk zorgwekkend': Congresleden VS zien klokkenluidersklacht over Trump

Een aantal Amerikaanse Congresleden hebben de melding mogen inzien die een medewerker van de inlichtingendiensten heeft ingediend over Trump. De klokkenluidersklacht gaat onder meer over een omstreden telefoongesprek tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky.

De Democraten veroordeelden Trump eensgezind na het zien van de klokkenluidersklacht. Zij zeiden dat de klacht "diep verontrustend" is en aanknopingspunten biedt voor een mogelijke afzettingsprocedure.

De meeste Republikeinse commissieleden hielden zich stil. Op senator Ben Sasse na, die zich in het verleden weleens eerder kritisch heeft uitgelaten over Trump. Hij zei dat "er een hoop aan de hand is dat overduidelijk zorgwekkend is". Zijn partijgenoten zouden daarom "niet in allerijl moeten zeggen dat er niets aan de hand is".

Verslag

In het telefoongesprek, waarvan gisteravond een verslag is gepubliceerd, vraagt Trump zijn ambtsgenoot om een onderzoek te starten naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Ook merkt hij op dat de Oekraïne meer zou kunnen doen om de VS te helpen.

Een onbekende medewerker van het Witte Huis diende een klacht in over het telefoongesprek. De inlichtingenwaakhond concludeerde vorige week dat de klokkenluider terecht aan de bel had getrokken en sprak van een "urgent concern".

Het Witte Huis wilde de klacht tot nu toe echter niet delen met het Congres. Na dagenlang aandringen hebben Congresleden die lid zijn van de commissies voor inlichtingendiensten gisteren de klacht mogen inzien. Het hoofd van de nationale inlichtingendienst, Joseph Maguire, zal vandaag tegenover het Congres getuigen over de klacht.