Halsema: wapen had nooit in ons huis mogen liggen

De Amsterdamse burgemeester Halsema wist niets van de onklaar gemaakte revolver in haar ambtswoning, totdat haar 15-jarige zoon ermee werd aangehouden. "Hij vertelde me erover op weg naar huis", zei Halsema in een debat over de kwestie in de Amsterdamse gemeenteraad. Volgens Halsema gaat om een dertig jaar oude gas/alarmrevolver, die haar partner als rekwisiet voor filmopnamen in een kastje had opgeborgen. "Het had nooit in ons huis mogen liggen."

In een open brief over het voorval aan alle Amsterdammers sprak Halsema in juli van een "verboden (nep)wapen" - niet van een onklaar gemaakte revolver van haar echtgenoot. "Het ging namelijk om een mogelijke overtreding door mijn man, die nog door de politie moest worden gehoord", aldus de burgemeester in het debat, dat was aangevraagd door een deel van de Amsterdamse gemeenteraad. "Ook dat is privé-informatie, voorwerp van lopend politieonderzoek waarover justitie later beslist. Die rechtsgang kan en wil ik niet doorkruisen."

'Interview niet geslaagd'

Volgens Halsema is de aanwezigheid van de onklaar gemaakte revolver in de ambtswoning nu alleen publieke informatie omdat NRC haar en haar partner Robert Oey meedeelde "hierover hoe dan ook te publiceren". Toen besloot Oey het bericht zelf te bevestigen, aldus de burgemeester, waarmee ze doelt op het interview dat haar echtgenoot gaf aan NRC. "Met als belangrijkste doel zelf verantwoordelijkheid te nemen en onze zoon te ontlasten. Hij noch ik beschouwen dit interview als geslaagd."

Halsema eindigde haar eerste bijdrage aan het debat met een oproep aan de gemeenteraad om privézaken en politiek werk gescheiden te houden. Naar eigen zeggen kreeg ze de afgelopen maanden honderden brieven van mensen die "diep verontrust zijn over de grens die hier is gepasseerd".