Deel Amsterdamse gemeenteraad wil debat over wapen in ambtswoning Halsema

Een deel van de Amsterdamse gemeenteraad wil dat burgemeester Halsema in de raad tekst en uitleg komt geven over het onklaar gemaakte wapen dat in haar ambtswoning zou hebben gelegen. De partner van Halsema, regisseur Robert Oey, zegt in een gesprek met NRC dat het wapen waarmee hun zoon van 15 in juli werd opgepakt, van hem afkomstig was.

"Tot nu toe vonden we dit een privékwestie, maar als er een, weliswaar onklaar gemaakt, wapen in de ambtswoning ligt, dan moet er verantwoording komen", zegt VVD-fractievoorzitter Marianne Poot. "Ik heb veel vragen. Wist de burgemeester dit, hoe lang wist ze dit al, lag dit wapen achter slot en grendel? Pas als die zijn beantwoord, wil ik een conclusie trekken en kijken hoe verder." Ze benadrukt uit te gaan van de "oprechtheid, eerlijkheid en integriteit" van Halsema.

Robert Oey zegt tegen NRC dat Halsema niet wist dat het wapen in de ambtswoning lag. Hij had het daar verpakt in een zak in een la opgeborgen waarin, zoals hij het omschrijft, ook de telefoons van de kinderen worden opgeborgen als ze straf hebben.

Ook Forum voor Democratie wil opheldering, net als de Partij van de Ouderen en de Partij voor de Dieren. "Mocht het waar zijn, een wapen in de ambtswoning, dan is het geen privézaak meer", zegt Johnas van Lammeren van de partij. "Wij willen ook een debat, ook om Halsema de gelegenheid te geven dit toe te lichten. Dit betreft de burgemeester en de ambtswoning en daarmee is het een speciaal geval. Daar moet over gesproken worden."

Wond openkrabben

Ook Denk wil weten wat er speelde. "De suggestie is gewekt dat het een soort speelgoedwapen was. Maar nu blijkt dat het een echt wapen was", zegt fractievoorzitter Mourad Taimounti. "Dan wordt het een heel ander verhaal. Ze kiezen er zelf voor om het publiek te maken door zo'n interview te geven. Nu is het geen privé-aangelegenheid meer. Ik wil tekst en uitleg. Dit is zo'n raar verhaal, waarom die wond weer openkrabben? Ik wil weten waarom."

Coalitiepartijen D66 en GroenLinks spreken wel van een privékwestie, de andere twee coalitiepartijen PvdA en SP waren niet bereikbaar voor commentaar.

Nadat De Telegraaf het nieuws bracht over de aanhouding van de zoon van Halsema, schreef zij een open brief aan alle Amsterdammers. Daarin stelde ze dat het ging om een (verboden) nepwapen. Ze is niet van plan nu verder te reageren: "Ik schreef de brief als moeder die haar minderjarige zoon moest beschermen, in een uitzonderlijke reactie op onjuistheden in de pers die hem beschadigden. Op dat moment koos ik er bewust voor om publiekelijk uitspraken te doen over een privékwestie. Daar ga ik geen gewoonte van maken."