Vleesconsumptie stijgt licht, ondanks populaire vleesvervangers

Eten we nu meer of minder vlees? Nieuwe cijfers van de Wageningen Universiteit over de vleesconsumptie lijken vandaag voor meer discussie te zorgen.

Nog maar twee maanden geleden immers meldde marktonderzoeker IRI dat vleesvervangers aan een grote opmars bezig zijn en dat consumenten minder vers rund- en varkensvlees kopen in de winkel. Dat bleek uit kassagegevens van de grootste supermarkten.

De Wageningen Universiteit - die al jaren onderzoek doet naar de vleesconsumptie in opdracht van Stichting Wakker Dier - constateert nu dat in 2018 de totale consumptie van vlees juist weer iets is gestegen. Dat is voor het eerst sinds 2009, toen juist een voorzichtige daling werd ingezet.

"In heel 2018 was het vleesverbruik per persoon 77,2 kilo", zegt een van de onderzoekers van de Wageningen Universiteit, Hans Dagevos. "In 2017 was dat nog 76,6 kilo." Deze ontwikkeling lijkt haaks te staan op de conclusies van marktonderzoeker IRI.

Dagevos: "Beide kan waar zijn. IRI heeft een andere en minder omvattende wijze van gegevens verzamelen. Wij kijken breder. Maar het is prima verschillende bronnen te hebben. Tegelijkertijd laat het ook zien dat elke methode zijn beperkingen heeft."

Horeca

De universiteit keek ook naar de consumptie buitenshuis, in de horeca. "Dat is enorm van invloed. Het aantal toeristen in ons land stijgt elk jaar. Van restaurants die veel toeristen over de vloer krijgen, is wel bekend dat die veel hamburgers en saté op de kaart hebben staan", aldus Dagevos. "Een vleesrijke menukaart."

Wat verder precies achter de stijging van de vleesconsumptie zit, is volgens hem moeilijk aan te geven. Ook de warme zomer van 2018 kan van invloed zijn geweest. "Er waren veel hete dagen, goed weer voor de barbecue. Tijdens die feestjes wordt er vaak ook meer vlees gegeten dan gemiddeld."

Ook het CBS bevestigt overigens tegenover de NOS dat de vleesmarkt op dit moment geen krimp vertoont.

Onthutsend

Wakker Dier is not amused over de cijfers. "Minder vlees eten lijkt populair, maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Onthutsend", reageert Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.