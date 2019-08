Vleesvervangers bezig met snelle opmars, verkoop vlees daalt

Bolscher staat niet alleen in zijn omschakeling. Kips-eigenaar Zwanenberg sprak de doelstelling uit om op termijn 50 procent van de omzet uit "niet-vlees" te halen. "De overname van de Unox-fabriek was hierin een grote stap. Voor Unox maken we vegetarische rookworsten en soepen en sausen zonder vis en vlees", zegt een woordvoerder van Zwanenberg. Met de vegetarische varianten van Kips erbij komt de omzet van de vleesreus nu al voor bijna 30 procent uit de vegetarische tak.

Snelle groei Beyond Meat

De omslag naar vleesvervangers is ook te zien bij andere grote vleesproducenten. Zo bouwt vleesbedrijf Zandbergen samen met de Amerikaanse maker van vleesvervangers Beyond Meat een vleesvervangerfabriek in Nederland.

Marktleider Vion overweegt binnenkort vleesvervangers op de Nederlandse markt te brengen en doet dit al in Duitsland. En producent Jan Zandbergen (ontstaan uit dezelfde vleesfamilie als Zandbergen) is sinds begin dit jaar de distributeur van de plantaardige burgers en hotdogs van het Britse Moving Mountains.

Ook internationaal is de opkomst van vleesvervangers onmiskenbaar. Beyond Meat - dat eerder dit jaar naar de beurs in New York ging - zag in het tweede kwartaal de omzet groeien met maar liefst 300 procent: van 17 miljoen dollar vorig jaar naar 67 miljoen dollar dit jaar.