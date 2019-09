Haga-ziekenhuis ontslaat medewerker om patiëntgegevens in winkelwagen

De medewerker van het Haga-ziekenhuis die eerder deze maand papieren met patiëntengegevens liet liggen in een winkelwagentje van een supermarkt, is ontslagen.

De medewerker had de dienstoverdracht gebruikt als boodschappenlijstje. In de overdracht stonden allerlei privacygevoelige gegevens zoals de namen van patiënten, de behandelend arts, de reden voor opname en ook welke medicatie werd verstrekt.

Een andere klant van het winkelcentrum in Rijswijk vond de papieren met de vertrouwelijke gegevens en bracht ze naar de politie. Het ziekenhuis reageerde geschokt en startte een onderzoek. Uitkomst van dat onderzoek is dat de medewerker is ontslagen, schrijft Omroep West.

"Patiënten moeten ervan op aan kunnen dat zorgprofessionals zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van onze patiënten", zegt directievoorzitter Carla van de Wiel. "Het datalek, het onderzoek en de context hebben ertoe geleid dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd."