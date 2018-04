HagaZiekenhuis berispt 85 medewerkers voor inzien dossier Barbie

Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft 85 medewerkers een officiƫle waarschuwing gegeven. Ze hebben ongeoorloofd het dossier van realityster Samantha de Jong ingekeken, die beter bekend is als Barbie. Gaan ze nog een keer in de fout, dan worden ze op staande voet ontslagen.

De Jong werd in januari met spoed opgenomen in het ziekenhuis na het nemen van een overdosis drugs. Klokkenluiderssite Publeaks ontdekte dat haar medisch dossier vervolgens door tientallen medewerkers is ingezien, terwijl alleen personeel dat medisch betrokken is bij de patiƫnt dat mag doen.

Omdat het voor alle medewerkers de eerste keer was dat ze een waarschuwing kregen, vallen er bij het ziekenhuis geen ontslagen.