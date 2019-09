Patiëntgegevens Haga-ziekenhuis gevonden in winkelkarretje supermarkt

Lijsten met namen, geboortedata, medicatie en klachten van patiënten van het Haga-ziekenhuis in Den Haag zijn op straat komen te liggen. De documenten werden gevonden in een winkelkarretje in een supermarkt.

De lijsten werden gebruikt als boodschappenlijstje. Het gaat om dienstoverdrachten van de verpleegafdeling 10A van de locatie Leyweg.

"We zijn zeer geschokt en dan druk ik me zachtjes uit", zegt Haga-woordvoerder Marnix Beekmans tegen Omroep West. "We gaan direct een onderzoek instellen. Ook doen we een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens."

De documenten zijn door de vinder afgegeven bij de politie. Het ziekenhuis gaat nu uitzoeken welke patiënten op de lijst staan. Die worden ingelicht over het lek en krijgen excuses. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat.

Barbie

Het Haga-ziekenhuis is vaker in opspraak gekomen vanwege onzorgvuldige omgang met patiëntgegevens. Vorig jaar kwam het ziekenhuis in het nieuws toen bleek dat 85 medewerkers ongeoorloofd in het medische dossier hadden gekeken van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie.

De Autoriteit Persoonsgegevens legde het ziekenhuis daarvoor een boete op van 460.000 euro. De medewerkers kregen een officiële waarschuwing, niemand werd ontslagen. Voordat het onderzoek naar dit lek is afgerond, wordt nog niets gezegd over de afhandeling van de zaak.