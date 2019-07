Hoge boete voor Haga-ziekenhuis na rel rond dossier Barbie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Haga-ziekenhuis in Den Haag een boete van 460.000 euro opgelegd vanwege de onzorgvuldige omgang met patiëntgegevens.

Daarmee heeft het ziekenhuis zich niet gehouden aan de zogenoemde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verder heeft het ziekenhuis de beveiliging van de gegevens nog steeds niet op orde, concludeert de autoriteit. Als dat voor 2 oktober niet geregeld is, dreigt een nieuwe boete die kan oplopen tot 300.000 euro.

Het is de eerste boete die in Nederland wordt uitgedeeld vanwege schending van de nieuwe Europese privacywet die geldt sinds mei vorig jaar.

Barbie

Vorig jaar kwam het ziekenhuis in het nieuws toen bleek dat medewerkers ongeoorloofd in het medische dossier hadden gekeken van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. De AP startte vervolgens een onderzoek.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de autoriteit, zegt dat zijn medewerkers schrokken van wat ze aantroffen bij het ziekenhuis. "Het is een kwalijke zaak dat een ziekenhuis de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde heeft", zegt hij.

"De relatie tussen zorgverlener en patiënt hoort volstrekt vertrouwelijk te zijn. Ook binnen de muren van een ziekenhuis. Het maakt daarbij niet uit wie je bent."

Volgende boete voorkomen

Het Haga-ziekenhuis laat in een reactie weten dat het zo snel mogelijk de interne beveiliging van de dossiers verder aanscherpt. "Daarnaast blijven we natuurlijk onze medewerkers continu informeren over het belang van de bescherming van patiëntgegevens", zegt directievoorzitter Carla van de Wiel.

Ze vindt het wel "zuur" dat het geld voor de boete niet aan patiëntenzorg kan worden besteed. Het ziekenhuis gaat er daarom "alles aan doen" om een volgende boete te voorkomen.