'Tientallen onbevoegden bekeken medisch dossier Barbie'

Tientallen medewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag hebben volgens een klokkenluider ongeoorloofd het medische dossier bekeken van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. Dat is door een tipgever via klokkenluiderssite Publeaks doorgegeven aan EenVandaag. Het ziekenhuis bevestigt tegenover het programma dat er vorige maand een intern onderzoek is geopend.

De Jong werd begin dit jaar met spoed opgenomen na het innemen van een overdosis drugs. Volgens het programma bleek bij een routineonderzoek van het ziekenhuis dat tientallen medewerkers haar dossier hadden ingezien, terwijl zij mogelijk niet bij de behandeling betrokken waren.

Nadat EenVandaag had gevraagd of het klopte dat er een onderzoek was begonnen, heeft het Haga-ziekenhuis een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is sinds 2016 verplicht bij datalekken, al zou nog niet duidelijk zijn of dit inderdaad een lek is.

Medische betrokkenheid

De medewerkers hebben via het ziekenhuisinformatiesysteem Chipsoft de gegevens bekeken. Dat is alleen toegestaan bij medische betrokkenheid bij de patiƫnt.

Het ziekenhuis zegt tegen EenVandaag dat er maatregelen kunnen worden getroffen tegen medewerkers die ongeoorloofd het dossier hebben ingezien. Er wordt gekeken of medische gegevens beter beschermd kunnen worden en het ziekenhuis zegt continu te werken aan bewustwording bij medewerkers.