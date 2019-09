Rechtbank overweegt 'procesbewaker' omdat Gökmen T. advocaat weigert

De rechtbank in Utrecht overweegt een 'procesbewaker' aan te stellen in de rechtszaak tegen Gökmen T., de verdachte van de aanslag op de Utrechtse tram eerder dit jaar. De procesbewaker moet bekijken of het proces eerlijk verloopt, nu T. blijft weigeren om een advocaat te nemen.

Bij de aanslag, op 18 maart, vielen vier doden en raakten twee mensen zwaargewond. Vandaag was de tweede voorbereidende zitting in het proces. De verdachte zelf was er niet bij. De vorige keer dwong de rechtbank hem aanwezig te zijn, zodat hij kon horen waarvan hij wordt beschuldigd en hem de gevolgen verteld konden worden van een proces zonder advocaat. Dit keer was het volgens de rechtbank niet nodig hem te verplichten erbij te zijn.

Op dit moment zit T. voor psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Eind september is dat klaar. Als hij ontoerekeningsvatbaar blijkt te zijn, kan hem alsnog een advocaat worden toegewezen.

Uniek

Een procesbewaker zou uniek zijn in de Nederlandse rechtspraak. Het Openbaar Ministerie is er geen voorstander van. Het wil afwachten wat het onderzoek naar de geestesgesteldheid van T. oplevert. Eerder is zo'n amicus curiae wel ingezet bij het Joegoslaviëtribunaal, in de zaak tegen de Servische oud-president Milosevic.

Het politieonderzoek is volgens het OM in de afrondende fase. Zo is de route in kaart gebracht die T. heeft afgelegd voor en nadat hij de aanslag pleegde. Ook wordt nog gekeken of hij een terroristisch oogmerk had. Dat is van belang om vast te stellen of hij het doel had om maatschappelijke ontwrichting te veroorzaken. Het OM houdt daar rekening mee.

Op 16 december staat een volgende voorbereidende zitting gepland. In de eerste week van maart wordt de zaak inhoudelijk behandeld.