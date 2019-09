Regering betaalt jaarlijks 150.000 euro voor VN-werk Máxima

Het kabinet is niet van plan om dat te doen, volgens premier Rutte is het niet nodig. Vorige week schreef de premier aan de Kamer: "Met de in deze brief geëxpliciteerde procedures en werkwijzen is de ministeriële verantwoordelijkheid voor de nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis op een adequate wijze geborgd".

In november 2020 ontmoet de koningin Mohammed bin Salman hoogstwaarschijnlijk opnieuw. Dan is de bijeenkomst van de G20, de grote economieën van de wereld, in Riyad.

Trots op vooruitgang

Máxima is trots op de vooruitgang die ze, samen met anderen die zich bezighouden met inclusieve financiering, boekte de afgelopen tien jaar. Het kantoor van de UNSGSA laat weten dat 3,8 miljard mensen, bijna 70 procent van alle volwassenen, in 2019 toegang tot financiële diensten heeft. Dat was in 2011 nog 51 procent.

Een bankrekening openen of een verzekering of lening afsluiten is nog steeds niet overal vanzelfsprekend. Die toegang tot financiële diensten is geen doel op zich, volgens de koningin, maar een middel. "Het bevordert dat mensen economisch en sociaal meedoen. Dat geeft waardigheid, trots en mensen worden er productiever van."

Er zijn nog steeds 1,7 miljard mensen grotendeels arm. Ze wonen in afgelegen gebieden en hebben geen toegang tot financiële diensten. "Aandacht voor inclusieve financiering is nog steeds nodig", laat een woordvoerder van haar VN-kantoor weten. "Zolang door de UNSGSA belangrijk resultaat geboekt kan worden, blijft ze ermee doorgaan."