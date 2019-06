Politieke antenne Koninklijk Huis lijkt (weer) niet goed afgesteld

Wat toelichting behoeft, is of het wel verstandig is dat leden van het Koninklijk Huis VN-functies vervullen. Máxima was in Osaka op de G20 als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor "inclusieve financiering voor ontwikkeling". Al tien jaar zet ze zich hiervoor in.

Volgend jaar is de G20 in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Dat werd in 2017 besloten, ruim voor de dood van Jamal Khashoggi. De speciaal pleitbezorger van de VN, koningin Máxima, sprak vrijdag dus met de gastheer van komend jaar, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Ontmoeting met Poetin

Toen Willem-Alexander in 2013 koning werd, stopte hij met al zijn andere functies. Ook het voorzitterschap van de VN-adviesraad voor Water en Sanitatie legde hij neer om te voorkomen dat hij onderdeel zou kunnen worden van politiek gevoelige kwesties.

Máxima mocht wél VN-adviseur blijven, omdat haar werk in beginsel politiek onomstreden was. Omdat het kabinet verantwoordelijk is voor al haar doen en laten, houden de premier en de andere ministers toezicht.

Het is niet de eerste keer dat de koning en zijn vrouw in verlegenheid gebracht worden door ontmoetingen met omstreden staatshoofden. Dit incident doet denken aan het beeld van Willem-Alexander en Máxima met de Russische president Poetin in Sotsji in 2014 - overigens nog vóór de annexatie van de Krim en het neerschieten van MH17.