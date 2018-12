'Ik krijg geen adem': CNN citeert uit Khashoggi-opnames

Uit de opname blijkt dat Khashoggi snel doorheeft dat er iets mis is als hij op 2 oktober het consulaat binnenkomt om papieren voor zijn huwelijk te regelen. Hij herkent een van de mannen van het doodseskader en vraagt wat hij komt doen.

"Je gaat mee terug", zegt de man, waarop Khashoggi tegenwerpt "Dat kun je niet maken, er wachten mensen buiten op me". Khashoggi's verloofde stond inderdaad voor het consulaat op hem te wachten.

Zonder dat er verder nog een woord wordt gewisseld vallen vervolgens meerdere mensen Khashoggi aan. Volgens de bron is er geen enkele aanwijzing dat de mannen probeerden Khashoggi mee terug te krijgen naar Saudi-Arabië of dat er iets uit de hand liep, zoals de Saudiërs beweerden: ze zijn duidelijk uit op zijn dood.

'Schreeuw, gezaag, snijden'

Het transcript beschrijft in feitelijke bewoordingen de doodstrijd van Khashoggi, die meerdere keren "Ik krijg geen adem" zegt. Daarna volgen de woorden "schreeuw", "schreeuw" en "naar adem happen". Het precieze moment van zijn dood is niet duidelijk, maar in de tekst volgen dan "gezaag" en "snijden".

Een van de aanwezigen geeft een tip tijdens het in stukken snijden van het lichaam. "Doe je oordopjes in, of luister naar muziek zoals ik."

De bron zegt tegen CNN dat een van de aanwezigen drie keer een telefoongesprek voert tijdens dat gruwelijke werk, mogelijk met zijn leidinggevenden. "Zeg maar dat het klaar is", zegt de man. Zijn woorden zijn zakelijk, er is geen indicatie dat hij belt over iets dat is misgelopen.

Naar wie er gebeld is wordt uit de opname niet duidelijk. De Turkse autoriteiten denken dat het mogelijk gaat om een naaste medewerker van de Saudische kroonprins Mohammed. Afgelopen week vaardigde Turkije tegen die medewerker een opsporingsbevel uit.

Saudi-Arabië bestrijdt bij CNN dat uit de opnames blijkt dat er gebeld is. "Als de Turkse autoriteiten aanvullende informatie hebben, ontvangen we die graag. We hebben daar ook meerdere keren om gevraagd, maar nog nooit iets ontvangen."