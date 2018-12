Arrestatiebevelen voor twee Saudiërs voor moord Khashoggi

De hoofdaanklager in Turkije heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor twee functionarissen uit Saudi-Arabië. Volgens de aanklager zijn er "sterke aanwijzingen" dat Saud al-Qahtani, een assistent van de kroonprins en generaal Ahmed al-Asiri bij de dood van de journalist betrokken waren.

Het uitvaardigen van de arrestatiebevelen maakt duidelijk dat er niet van uit wordt gegaan dat Saudi-Arabie stappen tegen deze mannen zet, stelt Turkije. "De internationale gemeenschap lijkt eraan te twijfelen dat het land er alles aan zal doen om mensen voor deze gruwelijke misdaad te vervolgen", zei een Turkse functionaris. "Door de verdachten te laten uitleveren aan Turkije, kan Saudi-Arabië iets aan die bezorgdheid doen."

Briefing

Gisteren zei een groep vooraanstaande Amerikaanse senatoren nog dat ze "zekerder dan ooit" zijn dat de moord op Khashoggi in opdracht van de Saudische kroonprins Mohammed heeft plaatsgevonden. Ze concludeerden dat na een briefing door de CIA.

Journalist Jamal Khashoggi verdween begin oktober nadat hij het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul was binnengegaan. Turkije beschuldigde het Saudische regime ervan verantwoordelijk te zijn voor de dood van Khashoggi. Riyad gaf dat pas weken later toe, maar houdt vol dat de kroonprins er niets mee te maken heeft.