Rutte staat '100 procent achter' gesprek Máxima met Saudische kroonprins

Afschuw

Rutte wijst erop dat gesprekken als die over de moord op Khashoggi tussen landen gevoerd worden. "Nederland heeft daar al zijn afschuw over uitgesproken. Die afschuw is in Saudi-Arabië bekend. En Máxima zat daar niet als Nederland, maar als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN. Het zou ongepast zijn als ze de moord ter sprake had gebracht."

Uit een rapport van diezelfde VN bleek afgelopen week dat er overtuigend bewijs is voor betrokkenheid van de Saudische kroonprins bij de moord op Khashoggi. De VN-rapporteur die de moord onderzoekt, uitte daarom felle kritiek op Máxima. Maar daar heeft Rutte geen boodschap aan, zegt hij. "Die kritiek neem ik voor kennisgeving aan. De koningin heeft precies gedaan wat ze moest doen." Hij noemt haar "een van de slimste mensen die ik ken".

G20

Koningin Máxima sprak vrijdag met de Saudische kroonprins tijdens de G20-top in Japan. De koningin was bij die top aanwezig als speciaal pleitbezorger van de VN voor inclusieve financiering. Het gesprek met de kroonprins was vooral bedoeld als voorbereiding op de volgende G20-top. Die wordt volgend jaar in Saudi-Arabië georganiseerd.