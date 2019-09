Veteraan (97) voor het eerst terug: 'Er is één steen die ik per se wil zien'

"Er is één steen die ik per se wil zien", zegt de 97-jarige Sandy Cortmann. De Britse veteraan is voor het eerst sinds de Slag om Arnhem weer terug in Nederland. 75 jaar geleden sprong hij bij de operatie Market Garden uit een vliegtuig, vandaag deed hij het weer.

De grafsteen die hij per se wilde bezoeken is van zijn maat Gordon Matthews. Cortmann raakte die 20-jarige para uit Worcester kwijt na hun sprong. Hij bleek op de eerste dag van de gevechten gedood te zijn door een granaat.

"Ja Gordon, nu ben je veilig. Met al je vrienden om je heen. Je maten", zegt Cortmann geëmotioneerd als hij het graf heeft gevonden tussen de rijen witte stenen op begraafplaats Oosterbeek. Met wat hulp legt hij een krans.

Verslaggever Joris van Poppel ging met Cortmann mee naar de begraafplaats: