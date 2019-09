Nog niet alle nieuwe snelle politieauto’s in gebruik

De snelle Audi's die de politie heeft aangeschaft voor achtervolgingen op hoge snelheid, rijden nog niet allemaal rond. Agenten hebben een speciale opleiding nodig om deze Snelle Interventie Voertuigen (SIV's) te mogen besturen, maar nog niet iedereen heeft die bijscholing gevolgd.

De politieacademie loopt achter bij het opleiden en bijscholen van de bestuurders. Daarom kunnen nog niet in alle regio's de nieuwe en snellere auto's worden ingezet.

"Het is vooral aan de orde bij de Eenheid Noord-Nederland", zegt een woordvoerder van de Nationale Politie. "Daar is nog niet iedereen opgeleid om in de nieuwe auto's te kunnen rijden. Waarschijnlijk is dat in januari niet meer het geval."

Razendsnelle vluchtauto's

Vorig jaar besloot de politie de Volvo te verruilen voor de Audi A6 stationwagen. De Volvo's bleken tijdens achtervolgingen razendsnelle vluchtwagens niet kunnen bijhouden.

In zeven jaar tijd worden in totaal 140 van deze interventievoertuigen in gebruik genomen. Tot nu toe zijn er 70 auto's opgeleverd. Een stuk of tien staan er nog stil, zegt de woordvoerder.

"We zien natuurlijk het liefst dat ze allemaal rijden. Volgend jaar gaan de oude auto's weg", aldus de Nationale Politie. "Het is niet voor niets een project dat in fases verloopt. Door de werkdruk kan niet iedereen altijd de opleiding doen. Dat maakt het soms lastig om de roosters goed te vullen."