Politie kiest definitief voor snelle Audi

De Audi A6 stationwagen wordt definitief het nieuwe 'snelle interventievoertuig' van de politie. De Audi's kunnen 250 kilometer per uur rijden en gaan de komende jaren de Volvo V70's vervangen, die zo'n 230 kilometer per uur kunnen. Dat de politie voor de Audi ging was al aangekondigd, maar is nu pas definitief.

Volgens de politie moeten de Audi's ervoor zorgen dat de politie "beter partij kan bieden aan criminelen die zonder enige remming over de snelwegen razen". De nadruk ligt daarbij op ram- en plofkrakers, maar ook op daders van andere ernstige delicten. Ook hoopt de politie dat "verkeershufters" door de nieuwe Audi's minder snel uit het zicht verdwijnen.

Snelheidsduivel

Niet alle agenten mogen zomaar met de Audi op de weg: zij moeten eerst een speciale rijopleiding volgen. "Het is meer dan alleen gas geven", zegt projectleider Egbert-Jan van Hasselt van de politie. "Ik durf te beweren dat wij veel beter in zo'n snelheidsduivel kunnen rijden dan de gemiddelde crimineel. Met zo'n wagen straal je wel iets uit."

De auto's worden in eerste instantie binnen enkele maanden door de Landelijke Eenheid en de politie in Amsterdam, Midden-Nederland, Zeeland-West-Brabant, Den Haag en Rotterdam ingezet. Later volgen mogelijk nog andere politiediensten.

Corruptie

De politie zegt dat er aan de keuze van de Audi een "lang en zorgvuldig" aanbestedingsproces vooraf ging. Audi- en Volkswagen-importeur Pon moest in 2016 nog schikken met het Openbaar Ministerie, vanwege corruptie. Het bedrijf uit Leusden moest 12 miljoen euro overmaken naar justitie.

Acht werknemers van Pon waren in de periode 2001 tot 2011 betrokken bij omkoping van defensie- en politieambtenaren bij het wagenparkbeheer en bij de aanbesteding van dienstauto's. In ruil daarvoor konden ambtenaren goedkoper auto's leasen of kopen en kregen ze korting op onderhoud. Ook maakten ze op kosten van Pon buitenlandse reisjes.