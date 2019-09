Eigenaar inzamelingswebsite Dream or Donate schikt met 31 gedupeerden

De eigenaar van de inzamelingswebsite Dream or Donate, Robert-Jan Mastenbroek, heeft een schikking getroffen met 31 gedupeerden. Zij hadden een ton geclaimd, en er wordt iets minder dan dat uitgekeerd, zegt advocaat Royce de Vries.

De uitbetaling zal op korte termijn gebeuren. Het exacte bedrag is niet bekend.

Tevreden

"Wij zijn tevreden", zegt De Vries. "In dit soort gevallen weet je nooit zeker of het geld ├╝berhaupt terugkomt, en nu hebben we het vrij snel teruggekregen."

Die snelheid was in dit geval extra belangrijk, omdat het gaat over mensen die bijvoorbeeld een behandeling nodig hebben, of een speciaal vervoersmiddel.

Hack

Eind augustus ging de crowdfundingssite Dream or Donate ineens offline. Volgens eigenaar Mastenbroek kwam dat door een hack.

Hoeveel mensen precies hun geld kwijtraakten is niet bekend. Er is ook aangifte gedaan door een aantal gedupeerden.

Volledige schadevergoeding

De meeste gedupeerden worden volledig vergoed voor het geld dat is verdwenen. Sommige krijgen minder uitgekeerd, omdat er niet goed vast te stellen was wat de precieze schade was.

"Dat gaat voornamelijk over acties die al een aantal jaar liepen", zegt De Vries. "Oude donaties waren dan niet goed terug te vinden, en het was lastig te bepalen of er al uitkeringen waren geweest."

Er is beslag gelegd op de woning van Mastenbroek. Daarmee heeft hij volgens De Vries de schikking deels gefinancierd.