Eigenaar Dream or Donate begonnen met terugbetalen van geld

Robert-Jan Mastenbroek, eigenaar van crowdfundingsite Dream or Donate, heeft een bedrag van 25.000 euro overgemaakt. Dat is bedoeld voor mensen die hun geld kwijtraakten toen de site vorige week plotseling offline ging.

Advocaat Royce de Vries noemt het "een goed begin" dat er nu 25.000 euro op een aparte rekening staat. Volgens hem ontbreekt er nog steeds veel geld. Hoeveel wil hij niet zeggen.

Op communicatieplatform Slack heeft Mastenbroek, die zichzelf sinds kort Broer Rasta noemt, aan gedupeerden laten weten het bedrag te hebben overgemaakt. Hij zou zijn elektrische shovel voor 25.000 euro hebben verkocht.

Hack

Dream or Donate ging vorige week plotseling offline. Mastenbroek zei dat dat kwam door een hack. Advocaat De Vries betwijfelt dat, zei hij eerder.

Na de problemen rond de site werden de computer en telefoons van Mastenbroek in beslag genomen. Volgens de politie was er geen sprake van een inval. De inbeslagnames zouden zijn in het kader van een oriƫnterend onderzoek. Inmiddels zijn de apparaten weer terug bij de eigenaar.

"Dit is een normale gang van zaken. Wij hebben alle informatie van de apparatuur gekopieerd en gaan daar onderzoek naar doen", zegt een politiewoordvoerder. De politie wilde tegen RTV Oost nog niet zeggen welke stappen nu worden ondernomen.

Dat Mastenbroek zijn computers terug heeft, zou het proces versnellen om gedupeerden terug te betalen. "Vanaf nu kan ik weer communiceren en aan het werk gaan om mensen te helpen hun geld terug te krijgen."

Landhuis in verkoop

Begin deze week is het landhuis van de website-eigenaar in Witharen in de verkoop gegaan. Volgens hem is er veel belangstelling voor. "De eerste bezichtigingen staan al gepland", schrijft hij. Van het geld dat het pand oplevert, hoopt hij gedupeerden te kunnen betalen.

Niet iedereen zal het geld tegelijk krijgen. "Er zal voorrang worden geboden aan mensen die haast hebben. Maar iedereen krijgt het geld terug, zoals ik heb beloofd."

Geen nieuwe gedupeerden meer bij advocaat

Hoeveel mensen er gedupeerd zijn door het offline gaan van de site, weet De Vries niet. Sommigen hebben geen advocaat in de arm genomen en anderen hebben gekozen voor een ander kantoor. Zelf verdedigt hij iets meer dan twintig mensen. Wie dat zijn, kan de advocaat niet zeggen. Hij gaat dat wel aan Mastenbroek laten weten. "We moeten duidelijk maken wie hij betaalt." Aan hem wordt ook duidelijk gemaakt hoe hoog het bedrag is dat de gedupeerden terug willen hebben.

De advocaat gaat in deze zaak niet meer mensen verdedigen. "Aanmelden kon tot gisteren. Het moet duidelijk blijven voor wie wij optreden. Dit voorkomt ook dat als mensen zien en horen dat er geld binnenkomt, ze zich ineens aanmelden."

Of er verder juridische stappen worden genomen, wil de advocaat niet zeggen.