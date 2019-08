Politie neemt telefoons en computer in van Dream or Donate-oprichter

De politie heeft de computer en de telefoons in beslag genomen van de oprichter van crowdfundingsplatform Dream or Donate, Robert-Jan Mastenbroek. Dat platform kwam deze week in opspraak.

De politie zegt dat er geen sprake is van een inval. Mastenbroek is geen verdachte in een strafrechtelijk onderzoek, maar de inbeslagnames zouden in het kader zijn van een oriënterend onderzoek.

Als alle aangiftes tegen Mastenbroek zijn geïnventariseerd en de data op de telefoons en computer zijn onderzocht, kan de politie concluderen of er sprake is van een strafbaar feit. In dat geval kan het Openbaar Ministerie overgaan tot vervolging. Mastenbroek is niet bereikbaar voor een reactie.

'50.000 euro'

Het crowdfundingsplatform Dream or Donate ging deze week plotseling offline. Volgens Mastenbroek is dat het gevolg van een hack, maar gebruikers vrezen dat ze hun geld kwijt zijn.

Mastenbroek, die zich sinds kort 'Broer Rasta' noemt, heeft gezegd dat hij zijn woonboerderij te koop zet. Met de opbrengst daarvan zou hij de gebruikers schadeloos willen stellen. Naar eigen zeggen heeft Mastenbroek een bedrag van 50.000 euro nodig om dat te doen.

Advocaat Royce de Vries denkt, na gesprekken met gedupeerden, dat hun totale schade substantieel hoger is. Hij betwijfelt verder of het crowdfundingsplatform überhaupt is gehackt, ook omdat Mastenbroek daar geen aangifte van heeft gedaan.

Internetbedrijfjes

RTL Nieuws deed onderzoek naar Mastenbroek en ontdekte onder meer dat hij achter allerlei internetbedrijfjes zit. Ook zou hij cursussen hebben gegeven over geld verdienen en bezig zijn met een eigen cryptomunt. Verschillende schuldeisers die werk op het landgoed van Mastenbroek hebben gedaan, klagen bij RTL Nieuws over achterstallige betalingen.